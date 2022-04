Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um carro roubado no dia 14 de abril em Ribeirão do Pinhal/PR, foi recuperado na manhã de segunda-feira, 25, em Santo Antônio da Platina/PR.

Após informações de que havia um veículo abandonado na rua Hercio Ximenes, no bairro Aparecidinho 3, a equipe de Rádio Patrulha deslocou-se ao local e encontrou o carro.

O veículo foi guinchado e encaminhado à 38ª Delegacia de Polícia Civil.

Também na segunda-feira, a PM recuperou um GM Vectra roubado em Ribeirão do Pinhal no dia 17 de abril. O carro estava no bairro Porto Seguro, na casa de um dos envolvidos no assalto a uma Casa Lotérica em Cambará.