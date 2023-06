Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma médica de 36 anos foi encontrada morta dentro do Hospital Santa Rita de Cássia, no município de Nova Londrina nesta sexta-feira (16), no Paraná.

De acordo com a delegada Iasmin Gregório, não há indícios de morte violenta. A investigação aguarda o resultado do laudo pericial para a instauração de procedimento.

Em nota, a Prefeitura de Nova Londrina confirmou o falecimento da profissional de saúde nas dependências do hospital e informou que instaurou uma sindicância investigativa para apurar o caso.