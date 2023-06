Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na noite de quinta-feira, 15, por volta das 19h05, uma equipe da Polícia Militar de Siqueira Campos/PR realizou uma operação bem-sucedida, conduzida na abordagem e apreensão de motocicletas irregulares. A ação policial ocorreu na Rua Benjamim Constant, no centro da cidade.

Durante o patrulhamento, os policiais avistaram um motociclista “empinando” sua motocicleta, e ultrapassando um sinal vermelho. Diante da situação, uma equipe policial decidiu iniciar a abordagem.

Após a abordagem, foi constatado que o condutor não possuía habilitação e que não era o proprietário da motocicleta. Com base nesses fatos, os policiais determinaram o veículo ao pátio do pelotão de Siqueira Campos/PR. O condutor sentiu-se liberado no local, porém, as devidas providências serão tomadas em relação à sua conduta.

Durante a operação, uma segunda motocicleta se aproximou e também foi abordada pela equipe policial. Após verificações, constatou-se que o condutor dessa motocicleta era um menor de idade. Sendo assim, as medidas legais cabíveis foram tomadas para garantir a segurança do jovem condutor.

No total, foram lavrados seis Autos de Infração em decorrência das irregularidades constatadas. Além disso, uma das motocicletas envolvidas no incidente foi apreendida pelas autoridades.