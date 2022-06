Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem foi preso na noite desta quarta-feira (15) por suspeita de abuso sexual contra três meninas no Conjunto Requião, em Maringá. A Polícia Militar (PM) chegou ao suspeito após uma das meninas ter telefonado para o 190, relatando o crime. O suspeito seria o primo das meninas.

(ATUALIZAÇÃO: Em um primeiro momento, a informação era de que o suspeito era tio das crianças. Depois, foi confirmado pela PM que que se tratava de um primo das crianças. Assim que a informação foi retificada, a reportagem foi atualizada)

De acordo com a PM, uma menina de 12 anos ligou para o 190 pedindo socorro. Ela relatava que o primo teria tirado as roupas da irmã, de apenas 4 anos, e que estaria abusando sexualmente dela naquele exato momento.

A PM foi até o local e, após conversar com as crianças, prendeu o homem, que teria em torno de 25 anos. A mãe da criança, que seria conivente com os abusos, também foi presa. O pai, segundo a PM, não tinha conhecimento dos crimes e foi liberado.

Abusos constantes

A PM afirma que a casa em que as crianças moram é habitada por duas famílias e tem cerca de 10 pessoas. No momento do abuso, os pais haviam saído e deixado as meninas sob os cuidados do suspeito.

A menina de 12 anos disse aos policiais que ela e também outra irmã, de 10 anos, já haviam sofrido violência sexual cometida pelo primo. Os atos estariam sendo cometidos ao longo de pelo menos os últimos meses, segundo a polícia.

As crianças foram encaminhadas para o Hospital Universitário de Maringá, onde deverão passar por exames. O Conselho Tutelar e a Polícia Civil acompanham o caso.