Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma menina, de 12 anos, morreu ao ser atingida por um galho de árvore no fim da manhã deste domingo (27) no Recanto dos Papagaios, em Palmeira, na Região dos Campos Gerais.

De acordo com o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), a adolescente estava caminhando com a família quando um galho caiu em cima dela.

“O Recanto dos Papagaios é um balneário público, com várias árvores, e um galho de pinus caiu atingindo a criança na cabeça. Ela estava em solo e o galho se desprendeu, ainda não sabemos porq qual motivo, e atingiu ela”, afirmou o sargento Mika, do Corpo de Bombeiros, à Banda B.

Conforme o sargento, a família da menina é da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e estava aproveitando o dia de sol no local.

“Ela estava com familiares lá, que são da Região Metropolitana de Curitiba. É comum as pessoas irem passar o dia no Recanto”, contou.

Com o impacto, a vítima teve uma parada cardiorespiratória. Equipes do Corpo de Bombeiros e do BPMOA tentaram reanimar a menina, mas ela não sobreviveu.