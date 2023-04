Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um acidente envolvendo duas picapes deixou um dos motoristas ferido na tarde de ontem (8), na PR-439 (estrada da Platina), em Santo Antônio da Platina/PR.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 17h e envolveu uma picape GM/Montana, com placas de Santo Antônio da Platina-PR, e uma picape Fiat/Strada, com placas de Andirá-PR.

Conforme o condutor da Montana e dados colhidos pela PRE no local, trafegava a picape pela PR-439, sentido ao povoado da Platina, e ao atingir o km 68+500m colidiu transversalmente com a picape Strada que realizava uma conversão para a esquerda.

O motorista da Montana, de 44 anos, não se feriu. Já o condutor da picape Strada, de 38 anos, foi encaminhado ao pronto-socorro de Santo Antônio da Platina com ferimentos médios, conforme registro da PRE.