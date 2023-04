Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher de 27 anos morreu na tarde de ontem (8), após ser atropelada por uma motocicleta na PR-436, trecho entre Ribeirão do Pinhal/PR e Abatiá/PR.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o condutor da motocicleta Honda/XRE 300 envolvida no acidente relatou que seguia no sentido a Abatiá, quando a vítima cruzou a rodovia e foi atropelada. Ele realizou o teste do etilômetro, que resultou em 0,17mg/L.

O motociclista foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal para as providências cabíveis. Em virtude de não ter pendências administrativas, ser periciada no local pela Criminalística de Jacarezinho e liberada pela Policia Civil de Ribeirão do Pinhal, a motocicleta foi entregue ao proprietário que compareceu no local da ocorrência.

O corpo da vítima fatal foi recolhido ao Instituto Médico-Legal de Jacarezinho.