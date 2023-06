Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Morreu no hospital, na madrugada desta terça-feira (20), o adolescente Luan Augusto, de 16 anos, segunda vítima do ataque no Colégio Estadual Helena Kolody, em Cambé, no Norte do Paraná. O estudante era namorado de Karoline Verri Alves, de 17 anos, que morreu na escola nesta segunda-feira (19).

O quadro de Luan era considerado gravíssimo, por esse motivo o Hospital Universitário de Londrina (HU) chegou a informar no boletim médico de ontem que era contra indicado o transporte dele ao bloco cirúrgico da instituição, por risco de alteração dos parâmetros vitais.

O aluno foi atingido com tiros na cabeça por um ex-aluno, de 21 anos, que entrou no colégio pedindo os documentos do histórico escolar.

As aulas no Colégio Helena Kolody foram suspensas até a semana que vem. Nas demais escolas estaduais de Cambé, as aulas também foram suspensas e voltam na quarta-feira.

Ataque

O ataque foi registrado na manhã desta segunda-feira (19), poucos minutos depois de um ex-aluno entrar na escola sob o pretexto de obter um histórico escolar, sacar uma arma e atirar contra os estudantes.

Em entrevista coletiva, o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD) disse que o autor foi imobilizado por um professor que havia passado por treinamento sobre como agir em situações como essa.