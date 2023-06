Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na manhã do dia 19 de junho, a Polícia Militar recebeu denúncias através da central de operações sobre um veículo abandonado na Rua Benedito Rodrigues dos Santos, no Jardim Canadá, em Jacarezinho/PR. A equipe policial deslocou-se ao endereço mencionado e localizou um veículo VW/Gol, de cor branca, estacionado no local.

Após realizar uma consulta, os policiais constataram que o veículo em questão havia sido furtado no dia 17 de junho na Vila Ribeiro, também em Jacarezinho/PR. Diante dessa informação, os PMs acionaram um guincho para remover o carro e encaminhá-lo ao depósito da Polícia Civil.