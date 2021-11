Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um piloto de moto morreu, na tarde desta sexta-feira (26), após cair no quilômetro 635 da BR-376, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.

De acordo com a policial rodoviária federal Andressa Mariotto, do Núcleo de Comunicação da PRF, o motociclista teria batido na traseira de um veículo que mudou de faixa nas proximidades do pedágio. “A motocicleta foi então lançada para a faixa da direita, atingindo uma carreta que não conseguiu frear a tempo”, disse.

A concessionária responsável pelo trecho chegou a ser chamada, mas o piloto não resistiu.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).