Na manhã desta quarta-feira (4), um acidente na rodovia PR-092, no km 256+900 metros, no município de Wenceslau Braz/PR, deixou um motociclista de 27 anos ferido.

De acordo com informações da PRE, o motociclista conduzia uma Honda CG 160 Titan no sentido Wenceslau Braz a Siqueira Campos quando colidiu com a traseira de um carro que estava parado em um sistema de “pare e siga” devido a obras de manutenção na rodovia.

O condutor da motocicleta sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Hospital de Wenceslau Braz. Já o motorista do automóvel, de 31 anos, não teve ferimentos e foi submetido ao teste de etilômetro, resultando em 0,00 mg/L de álcool no sangue.

Ambos os veículos foram liberados no local após os procedimentos.