O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Santo Antônio da Platina obteve uma importante conquista: uma ambulância nova, categoria Unidade de Suporte Avançado (EUA). A entrega oficial ocorreu na última quarta-feira (4), na base do Samu, localizada no Centro Municipal de Especialidades Médicas.

Veículo de alta tecnologia e investimento significativo

Avaliada em R$ 289 mil, a ambulância foi doada pelo Ministério da Saúde à Prefeitura Municipal, em parceria com o Cisnorpi (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro). A cerimônia de entrega contou com a presença do prefeito José da Silva Coelho Neto (Zezão), além de Marcelo Palhares, prefeito de Jacarezinho e presidente da Cisnorpi, e Antonioni Palhares, diretor do consórcio.

Equipado com tecnologia de ponta, o novo veículo dispõe de dispositivos para cardioversão, desfibrilação e ventilação mecânica, garantindo recursos comparáveis ​​aos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) móveis. A inclusão desse equipamento é um marco para a cidade e a região, possibilitando um atendimento mais qualificado a pacientes em situações críticas.

De suporte básico a avançado: Ampliação na capacidade de atendimento

Antes da chegada da nova ambulância, o Samu de Santo Antônio da Platina operava apenas com uma Unidade de Suporte Básico (USB), composta por um condutor socorrista e um técnico de enfermagem. Com a implantação do modelo de Suporte Avançado, a equipe agora incluirá um médico, um enfermeiro e um condutor socorrista, fortalecendo a resposta a emergências graves.

”

Este suporte avançado é de extrema necessidade para nossa cidade e região. É um serviço aguardado há muito tempo e, hoje, comemoramos um dia de grande alegria para todos nós”, afirmou o prefeito Zezão.

Previsão de operação e contratação de profissionais

A expectativa é que a nova configuração do Samu entre em operação ainda este ano. Para isso, a contratação de novos profissionais de saúde está em andamento pelo Cisnorpi. A ambulância será utilizada em atendimentos variados, desde casos de menor gravidade até emergências de alta complexidade, reforçando o papel essencial do Samu na preservação de vidas.