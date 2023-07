Escutar esta notícia Escutar esta notícia

No início da madrugada deste domingo (16), por volta de 01h50, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) atendeu a um acidente na PR-272, no trecho entre Tomazina e Japira, no norte pioneiro do Paraná, envolvendo uma queda de motocicleta.

A vítima, de 21 anos, é inabilitada para conduzir motocicletas. O jovem foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ibaiti, onde permanece internado. Não foi realizado teste de etilômetro no local.

De acordo com informações coletadas no local pela PRE, a motocicleta com placa de Ibaiti – PR transitava pela PR-272, no sentido a Japira, quando, próximo ao quilômetro 82+330m, no município de Japira, o condutor perdeu o controle da moto ao realizar uma curva acentuada e ocorreu a queda às margens da rodovia, no mesmo sentido de trânsito.