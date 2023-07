Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um grave acidente nas primeiras horas deste domingo (16), por volta das 01h15, na PR-431, próximo ao trevo da Vila Silas, em Jacarezinho /PR, tirou a vida de um motociclista. A colisão frontal envolveu uma motocicleta XRE 300 e um VW Gol, com o impacto, o motociclista foi arremessado no acostamento e teve morte instantânea.

De acordo com informações coletadas no local, o Gol seguia sentido Cambará/PR, enquanto a moto trafegava no sentido oposto, quando os dois veículos colidiram de frente. Ainda não é possível afirmar qual dos condutores invadiu a pista contrária, pois as investigações estão em andamento.

Equipes dos Bombeiros e do Samu foram rapidamente acionadas e chegaram ao local, porém, infelizmente, não conseguiram fazer nada para salvar o motociclista. O motorista do Gol, que estava sozinho no veículo, sofreu lesões leves e foi socorrido, sendo encaminhado ao pronto-socorro local.

O impacto da colisão foi tão forte que o carro arrastou a moto, girando em seguida e parando na direção contrária. Fragmentos da motocicleta ficaram espalhados pelo acostamento. Durante o ocorrido, duas pessoas que passavam pelo local tentaram fotografar a vítima, mas foram impedidas e desacataram verbalmente a socorrista do Samu que prestava os primeiros socorros. A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local, porém, os indivíduos já haviam deixado a área do acidente.

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual e da Polícia Civil também permaneceram presentes no local para realizar os procedimentos cabíveis. O caso está sob investigação para determinar as circunstâncias exatas do acidente fatal.