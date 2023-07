Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um motociclista de 23 anos morreu na terça-feira (4) após atropelar uma vaca na MS-295, no município de Eldorado, no Mato Grosso do Sul. Além do piloto Gabriel de Jesus Santana, uma passageira de 19 anos também ficou ferida. As informações são do Top Mídia News.

Segundo o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 2h da madrugada quando o condutor da moto modelo Honda Titan se deparou com a vaca no meio da rodovia. Ele tentou desviar, mas acabou atingindo o animal.

De acordo com a passageira, os dois voltavam do trabalho e ela estava pegando carona com o homem, pois moravam na mesma região, conhecida como Floresta Branca.

O estado de saúde da mulher não foi informado no boletim de ocorrência e a vaca ainda não foi encontrada.