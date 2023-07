Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Dois jovens, de 20 anos, foram presos em flagrante transportando cerca de 270 quilos de maconha em um carro, na altura do Km 196 da BR-158, em Campo Mourão, na noite de sexta-feira (7). Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, a equipe tentou fazer a abordagem do Jeep Compass na BR-369, mas o motorista fugiu.

Houve perseguição em alta velocidade pela rodovia. Segundo a PRF, o condutor fez manobras perigosas, andou pela contramão e só parou ao atingir um meio-fio e bater em uma placa de sinalização na BR-158.

O veículo estava carregado de droga e com placas falsas. Os suspeitos relataram que saíram de Foz do Iguaçu com destino a São Paulo, onde fariam a entrega da mercadoria. A maconha foi apreendida e os jovens foram presos.