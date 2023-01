Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O capotamento de um SUV bloqueou totalmente a BR-277 no sentido a Curitiba, em Paranaguá, no litoral do Paraná, no fim da tarde desta segunda-feira (2). Segundo a Polícia Militar (PM), pelo menos quatro pessoas ficaram feridas.

O acidente aconteceu no quilômetro 25 da rodovia, depois que o motorista de um Jeep Compass perdeu o controle da direção. Ao capotar, o carro atingiu dois ciclistas que passavam pelo local.

O socorro foi feito por várias equipes do Corpo de Bombeiros e também mobilizou o Batalhão de Operações Aéreas (BPMOA), da PM. Conforme os policiais, quatro vítimas foram atendidas pela equipe do helicóptero.

Duas das vítimas eram passageiras do SUV e estavam com lesões leves. As duas pessoas foram encaminhadas a Morretes pelo Samu.

Uma quarta vítima, uma adolescente de 15 anos que também era passageira do SUV, teve luxação no quadril esquerdo. Ela precisou ser estabilizada e transportada pela aeronave ao Hospital Regional de Paranaguá.

Um dos ciclistas sofreu traumatismo craniano leve. Ele foi atendido e encaminhado ao hospital em Paranaguá. A rodovia ficou bloqueada até por volta das 18h, quando foi liberada.