A Secretaria Municipal de Saúde de Jacarezinho recebeu duas ambulâncias 0Km, adquiridas com recursos de Plano de Adesão do Governo do Paraná.

Os veículos custaram R$ 472 mil, dos quais R$ 340 mil vieram do Fundo Estadual de Saúde, e os R$ 132 mil restantes do Fundo Municipal de Saúde.

As novas ambulâncias reforçarão a frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde depois que estiverem emplacadas e seguradas.