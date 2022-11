Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um motorista de Cascavel foi multado sete vezes em apenas uma abordagem das equipes de trânsito, na noite de sexta-feira (18), na cidade de Cascavel, no Oeste do Paraná.

As equipes faziam a ação na Rua Maracaí, quando abordaram o condutor de um automóvel Astra. O carro estava rebaixado, pneus carecas, faróis queimados, sem macaco, chave de roda e triângulo. Se não bastasse as condições do automóvel, o condutor não tem Carteira Nacional de Habilitação e estava embriagado.

O teste de etilômetro deu 0,63 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Além de ter o carro apreendido, ele foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

Segundo Simoni Soares, presidente da Transitar (Autarquia Municipal de Mobilidade, Trânsito e Cidadania), o ponto de fiscalização foi escolhido devido às denúncias de infrações de trânsito na região, “Nós temos recebido muitas denúncias da Maracaí principalmente relacionada a manobras perigosas, condutores embriagados, veículos transitando na contramão, muitos abusos e é o que estamos constatando aqui”, enfatizou.

No total foram confeccionados 59 autos de infração e removidos ao pátio da Transitar 12 veículos, sendo 10 carros e duas motos. As principais infrações constatadas foram: 11 condutores dirigindo sob efeito de álcool, com um enquadramento por crime de trânsito; oito condutores não habilitados e cinco carros rebaixados, sem o Certificado de Segurança Veicular.

Também houve infração por conduzir moto fazendo malabarismos, som alto, escapamento adulterado, motorista de aplicativos não regularizado, transposição de bloqueio, entre outras. “Dos onze condutores flagrados dirigindo sob efeito de álcool, cinco deles não possuiam CNH e todos incidiram em, pelo menos, mais uma infração”, destaca Simoni.

As fiscalizações devem continuar no final de semana, com o objetivo de inibir condutas de risco nas vias públicas.