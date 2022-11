Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O 11º Batalhão de Polícia Militar de Campo Mourão (Centro Oeste) ofertou o curso de contenção de hemorragias que já foi concluído por mais de 400 pessoas. A formação tem a finalidade de capacitar cidadãos a reconhecer e conter sangramentos massivos em situações que possam ocorrer no dia a dia e que representem risco à vida.

Durante o curso, os participantes aprenderam quais são as primeiras atitudes que devem ser tomadas e quais técnicas têm que ser aplicadas para que a vítima seja mantida e estabilizada até o momento da chegada no local de uma equipe de emergência. Além disso, os alunos foram ensinados sobre os tipos de hemorragias, quadro clínico hemorrágico e os principais métodos utilizados para o controle de hemorragias severas.

A carga horária total é de 4 horas, entre conteúdo teórico e prático, que envolve, inclusive, simuladores de sangramento para a prática adequada dos curativos compressivos. As técnicas compreendem o uso de curativo compressivo, agentes hemostáticos e torniquete.

“O curso visa contenção de hemorragias massivas, ou seja, em grandes proporções, com técnicas diferentes das convencionais já conhecidas”, diz o cabo Garcia, um dos instrutores do curso, que é credenciado pela plataforma Stop The Bleed, projeto criado pelo Departamento de Defesa Norte-Americano.

Para o comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Adauto Nascimento Giraldes Almeida, a intenção é levar conhecimento às pessoas para que elas possam auxiliar em situações de emergência. “Sabemos que acidentes são comuns, infelizmente. Essas pessoas treinadas para executar manobras básicas, porém preciosas, podem fazer toda a diferença para preservar uma vida”, ressalta.

STOP THE BLEED– O Stop The Bleed é um projeto criado pelo Departamento de Defesa Norte-Americano e que visa capacitar profissionais de saúde, civis e leigos em geral a reconhecer e conter sangramentos massivos que representem risco de morte até que as equipes de emergência cheguem para o atendimento.

SERVIÇO– Pessoas físicas, empresas de diversos setores, seus funcionários, servidores públicos e entidades podem realizar o curso. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone (44) 3525-3013 e verificar a agenda que é administrada pelo batalhão da PM em Campo Mourão.