Foi identificada a vítima que morreu no acidente com uma van que transportava um grupo de padres na PR-317, no norte do Paraná. Paulo J. d. S, de 65 anos, era o motorista da van que tinha como destino a Argentina. Ele não resistiu aos ferimentos após o veículo atingir uma mureta que separa as pistas no trecho da rodovia entre Peabiru e Engenheiro Beltrão.

Em nota, a arquidiocese de Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, confirmou que a vítima fatal deste acidente era o condutor da van. Além disso, divulgou que dois dos missionários estão em estado grave e os outros ocupantes da van devem receber alta nesta tarde.

“Na manhã desta quinta-feira, 05 de dezembro, recebemos com pesar a notícia de um trágico acidente que envolveu uma van da Associação São Lourenço, localizada no distrito de Taiaçupeba, em Mogi das Cruzes (SP), que partiu do municipal em direção à Argentina para um retiro. No automóvel, estavam quatro missionários (dois italianos e dois peruanos), sete jovens pertencentes à Associação (um colombiano e seis brasileiros), o Revmo. Pe. Eugenio L. L, responsável pela entidade, e o motorista, Sr. Paulo J. d. S, de 65 anos, leigo, natural de Mogi das Cruzes, residente no distrito de Cesar de Souza, em Mogi das Cruzes (SP), que infelizmente, não resistiu aos ferimentos e veio a falecer”.

O acidente com a van dos padres

Um acidente grave com uma van que transportava um grupo de padres resultou em uma morte e sete feridos na PR-317, no norte do Paraná. O veículo saiu de Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, e tinha como destino a Argentina. No trecho da rodovia entre Peabiru e Engenheiro Beltrão, na manhã desta quinta-feira (5), a van atingiu uma mureta que separa as pistas, no canteiro central.

Com o impacto, a parte dianteira da van ficou completamente destruída. O Corpo de Bombeiros foi acionado, porém, equipes do Samu chegaram antes e iniciaram o atendimento das vítimas. Das oito pessoas que estavam no veículo, duas foram resgatadas em estado grave, duas com ferimentos moderados e três com lesões mais leves, além de um ocupante em óbito.

Os socorristas utilizaram um Ambulância Avançada (AA) e até um helicóptero para resgatar as vítimas. Quando os bombeiros chegaram no local, quatro ocupantes estavam encarcerados.