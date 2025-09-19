Uma colisão frontal entre um veículo Volkswagen Gol e um caminhão resultou na morte de duas pessoas na madrugada desta sexta-feira (19), em Prudentópolis, no centro-sul do Paraná. O motorista do carro, de 50 anos, e o passageiro, que não foi identificado, morreram no local do acidente, na BR-373.

O carro tinha placas de São José do Rio Preto, em São Paulo, e o caminhão com placas de Guamiranga, no Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do caminhão, de 42 anos, permaneceu ileso. Ele realizou teste do bafômetro com resultado negativo para ingestão de álcool.

A rodovia precisou ser totalmente interditada para atendimento do acidente, remoção da carga e dos veículos acidentados.

Até o momento desta reportagem, veículos pequenos estão conseguindo passar por um desvio lateral, porém os veículos de carga estão parados aguardando liberação da via.