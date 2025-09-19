Acidente com incêndio mobiliza equipes de emergência na BR-369, entre Santa Mariana e Cornélio Procópio

Na manhã desta sexta-feira (19), por volta das 11h50, um acidente de grandes proporções foi registrado no quilômetro 76 da BR-369, no Norte do Paraná. A colisão envolveu dois veículos utilitários e resultou em um incêndio que se alastrou para a vegetação próxima à rodovia.

Segundo informações apuradas no local, uma caminhonete VW Saveiro trafegava pela via quando foi atingida na traseira por uma Fiat Fiorino. O impacto foi tão intenso que a Fiorino pegou fogo instantes após a batida, sendo completamente consumida pelas chamas. O fogo se espalhou rapidamente, atingindo a vegetação às margens da estrada e exigindo ação imediata das autoridades.

Um caminhão-pipa da Prefeitura de Santa Mariana foi o primeiro a chegar, conseguindo controlar o incêndio antes que se propagasse ainda mais. Logo depois, equipes do Corpo de Bombeiros de Bandeirantes e da concessionária EPR, responsável pela administração da rodovia, reforçaram o atendimento e atuaram na segurança do tráfego.

Apesar da gravidade do acidente e da destruição causada pelo fogo, não houve registro de vítimas fatais. Os dois motoristas estavam sozinhos em seus respectivos veículos e conseguiram sair a tempo, sem ferimentos graves.

Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito no trecho ficou parcialmente interrompido, causando lentidão. A situação foi normalizada após a remoção dos veículos e o resfriamento da área atingida.

As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes. A ocorrência serve como alerta para os riscos de alta velocidade e distração ao volante, especialmente em trechos movimentados como o da BR-369.