O motorista de um automóvel Strada foi abordado por guardas municipais, após registrar um boletim de furto do seu próprio veículo. O caso aconteceu esta semana, na região de Campo Largo, no Paraná.

O homem conduzia seu veículo Fiat Strada, e ao entrar na cidade, as equipes foram avisadas que o automóvel estava com queixa de furto. Os guardas realizaram a abordagem na região do Bairro Rondinha.

Em conversa com o condutor, ele afirmou que o veículo era seu e que ele mesmo havia realizado o registro de furto. Segundo o condutor, ele havia ido em Curitiba e esqueceu onde estacionou o carro, em um momento de desespero fez a comunicação de furto pelo telefone 190.

No entanto, cerca de cinco minutos depois encontrou o automóvel e seguiu sentido Campo Largo, onde foi abordado. Diante da situação, os guardas encaminharam o carro e o condutor até a delegacia para regularizar a situação.