Um homem morreu e quatro pessoas ficaram gravemente feridas após um veículo capotar na BR-463, entre as cidades de Colorado e Santo Inácio, no noroeste do Paraná. Entre os feridos estão três crianças, com idades entre 6 e 13 anos.

O acidente aconteceu neste sábado (22), por volta das 10h. O veículo, um Chevrolet Agile com placas de Guarulhos (SP), trafegava no sentido Santo Inácio a Colorado, quando o condutor de 34 anos perdeu o controle e capotou.

O motorista morreu no local. Os outros quatro ocupantes do veículo ficaram gravemente feridos: a esposa do motorista, de 31 anos, e os três filhos do casal, de 6, 11 e 13 anos. Eles foram encaminhados para o Hospital Santa Clara, de Colorado, por uma ambulância do município de Santo Inácio, que passava pelo local.

O corpo do motorista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).