Um motorista de 54 anos morreu durante um grave acidente entre dois caminhões e um carro, registrado no início da manhã desta terça-feira (20) na BR-153, em Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima dirigia um Fiat Uno com placas de Irati. No carro estavam outros dois passageiros, que foram encaminhados a hospitais do município de Telêmaco Borba, com ferimentos graves.

Os dois caminhoneiros envolvidos não apresentavam ferimentos. O trânsito está liberado no local e não apresenta filas, conforme a PRF.