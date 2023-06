Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Governo do Paraná anunciou nesta terça-feira (20) que vai reforçar o atendimento psicológico nas instituições de ensino do Estado. O Colégio Estadual Helena Kolody, em Cambé (PR), onde um atirador matou dois estudantes, será o primeiro contemplado.

A escola está com as aulas suspensas desde segunda-feira (19), dia do ataque, e segue de portas fechadas até segunda-feira (26), mas receberá profissionais capacitados para prestar suporte emocional a professores, estudantes e colaboradores, a partir desta quinta-feira (22).

Uma parceria entre a Universidade Estadual de Londrina (UEL) e o Governo do Paraná possibilitará que cerca de 200 profissionais da psicologia atuem, nos próximos meses, ainda sem data de início divulgada, dentro das escolas.

As informações são de acordo com a AEN.