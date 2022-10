Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um grave acidente terminou em tragédia na madrugada deste domingo (30) no km 80 da BR-369, trecho entre Cornélio Procópio e Santa Marina, no Norte Pioneiro do Paraná.

Conforme apurou o Portal Anuncifácil, o acidente aconteceu por volta das 2h40, próximo ao Posto da Polícia Rodoviária Federal. O carro seguia no sentido Santa Mariana a Cornélio Procópio e teria invadido a pista contrária em uma curva colidindo frontalmente com um ônibus.

Com a violência da batida o carro ficou completamente destruído, o motorista morreu no local. O condutor e passageiros do ônibus receberam atendimento dos socorristas e algumas vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro, porém sem gravidade.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Econorte, Polícia Civil, Polícia Científica e Instituto Médico-Legal. As circunstâncias do acidente são investigadas.