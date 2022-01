Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem morreu em um gravíssimo acidente registrado no início da noite desta sexta-feira (31), às 18h50, na altura do Km 272 da PR-340, em Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná. O motorista perdeu o controle do veículo e bateu violentamente contra uma árvore.

De acordo com a equipe de socorristas que atendeu a situação, o homem conduzia um Monza vermelho e, além dele, o carro era ocupado por uma mulher e uma criança, de aproximadamente 5 anos. A mulher ficou ferida com gravidade e a criança saiu ilesa. Ambas foram encaminhadas para o Hospital Luiza Borba Carneiro, em Tibagi.

O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Atualização

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o carro capotou e o motorista foi ejetado do veículo.