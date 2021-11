Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Duas crianças de 8 e 10 anos foram abandonadas pela própria mãe, anPR-407, no litoral do Paraná, na noite de segunda-feira (15). Testemunhas relataram que as irmãs foram retiradas de um carro à força no Km 6 da rodovia. O Batalhão de Polícia Rodoviária da Polícia Militar foi acionado, segundo informa o portal Agora Litoral.

Segundo as testemunhas, que pararam no acostamento para prestar socorro às meninas, antes de serem abandonadas pela mãe elas foram agredidas.

Após largar as filhas à própria sorte, a mulher – que dirigia um Ford Ka vermelho – seguiu viagem sentido BR-277.

À polícia, as crianças contaram que estavam com a mãe e o padrasto no litoral e, após uma briga entre os dois, a mãe as colocou no carro e pegou a estrada para Curitiba. No caminho, as empurrou para fora do veículo e foi embora.

As crianças foram levadas para a Unidade de Saúde Baduca, em Paranaguá, onde foram examinadas. Elas não tinham lesões de maus tratos.

Em seguida, foi acionado o Conselho Tutelar e feito contato com a avó das crianças.

