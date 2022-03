Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher, de 24 anos, foi agredida pelo namorado, em Apucarana, norte do Paraná. Na madrugada deste sábado (19), uma pessoa denunciou que o casal estava brigando no pensionato onde moram. O motivo da discussão, conforme o boletim da Polícia Militar (PM), seria a revelação de que a mulher, de 24 anos, tem HIV, vírus da imunodeficiência humana transmitido também por meio de relações sexuais desprotegidas.

O homem contou aos policiais que mantem relações sexuais com a companheira sem preservativos e que não sabia que ela era soro positivo. Ele deu tapas na jovem e causou lesões no rosto e orelha. Ela explicou que, para se defender, deu um golpe de tesoura nele e causou um corte no lábio.

A mulher disse que não havia contado ao namorado porque tinha medo de que ele terminasse o relacionamento. Ambos foram levados para 17ª Subdivisão Policial de Apucarana para os procedimentos cabíveis.