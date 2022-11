Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A auxiliar de cozinha Rebeca Sara Garcia, de 27 anos, foi assassinada na noite desta sexta-feira, 4, na frente do filho de 8 anos, em Marialva, no norte do Paraná. Ela estava em casa quando foi chamada ao portão por um homem conhecido dela, que efetuou cinco disparos contra a vítima. Dois tiros atingiram Rebeca, que caiu morta em cima de um registro de água.

O atirador fugiu de carro logo após cometer o crime. Ele abandonou o veículo a 2 km de distância, em uma chácara e sumiu em um fundo de vale.