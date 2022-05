Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher encontrou sua irmã enterrada em um terreno baldio nesta quarta-feira (25) no bairro Jardim Flores do Campo, zona oeste de Londrina.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) informou que a mulher procurou os policiais para avisar sobre o desaparecimento da irmã e que recebeu informações anônimas de que ela estaria morta em um terreno abandonado. A testemunha foi em busca da irmã e encontrou um cadáver de uma pessoa do sexo feminino enterrado.

A mulher reconheceu o corpo enterrado após ver a sandália da irmã. O Corpo de Bombeiros foi acionado para terminar de desenterrar o cadáver. A vítima, identificada como Angélica Clemente de Souza, de 37 anos, é viúva de um homem que morreu em confronto com a polícia.

A polícia pede para os moradores denunciarem os autores do crime através do WhatsApp (43) 98843-7689 ou pelo Disque Denúncia, no número 181. A denúncia pode ser feita anonimamente, com o sigilo garantido.