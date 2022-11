Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um casal foi executado com mais de 40 tiros na noite deste domingo (20), no bairro Jardim São José, em Sarandi, no Norte do Paraná. O crime aconteceu na frente da residência onde moravam, na Rua Laura Pepi Lovato.

De acordo com informações apuradas pelo Plantão Maringá, as vítimas já sofreram outros atentados.