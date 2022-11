Escutar esta notícia Escutar esta notícia

COMBATE À DENGUE

Os dois mutirões de combate à dengue realizados pela prefeitura de Jacarezinho nos últimos sábados (dias 18 e 25) foram responsáveis pela retirada de mais de 100 toneladas de lixos e entulhos de ruas, terrenos e demais espaços visitados pelas equipes de limpeza.

O objetivo da prefeitura é eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti e a realização dos mutirões tem sido uma constante da gestão municipal em 2021 e 2022 – o que colaborou diretamente para a redução dos casos de dengue em Jacarezinho no período.

As ações, realizadas pela secretaria municipal de Saúde com apoio das demais secretarias municipais, contaram com a participação de centenas de servidores públicos do município e beneficiaram todos os bairros da zona urbana de Jacarezinho.

A prefeitura mantém a orientação de que os esforços no combate ao mosquito da dengue sejam de toda a população de Jacarezinho.