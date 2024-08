Um acidente envolvendo dois carros causou a morte de uma mulher, na madrugada deste domingo (25), na BR-376, em Sarandi, no norte do Paraná. Além disso, outras sete pessoas precisaram ser hospitalizadas após a colisão.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um BMW 120i, que trafegava pela rodovia em direção à Maringá, atingiu um Hyundai Azera que fazia o retorno regulamentado na rodovia. Devido ao forte impacto, uma das passageiras do Azera, uma mulher de 37 anos, morreu no local enquanto era socorrida por uma equipe do Samu.

Já os outros quatro ocupantes do veículo, incluindo o condutor de 32 anos, foram encaminhados em estado grave para hospitais da região. Conforme a PRF, entre os ocupantes do BMW, o condutor, de 21 anos, e um passageiro não sofreram ferimentos. No entanto, ou outros três passageiros foram levados para hospitais com ferimentos leves.

Devido à gravidade do acidente e ao elevado número de vítimas, a ocorrência mobilizou equipes da PRF, quatro ambulâncias do Samu, três viaturas do Corpo de Bombeiros, além de agentes do DER, da Perícia da Polícia Científica e do IML. A Polícia Rodoviária apura as circunstâncias do acidente.