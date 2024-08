Quatro homens foram presos em São Paulo, suspeitos de terem provocado incêndios considerados criminosos durante o último final de semana. Conforme informado pelo governo de São Paulo nesta segunda-feira (26), milhares de hectares de plantações de cana-de-açúcar foram destruídos.

O governador Tarcísio de Freitas destacou que as altas temperaturas, ventos fortes e baixa umidade colaboraram para a propagação dos incêndios, que se espalharam rapidamente pelos campos secos. A Polícia Federal investiga os casos como suspeita de incêndio criminoso.

Tarcísio também informou que três suspeitos foram presos na região com recipientes de gasolina para iniciar incêndios, e um quarto homem foi preso na segunda-feira (26) ao ser flagrado ateando fogo na grama.

As cidades próximas foram cobertas por nuvens de fumaça, resultando em restrições às atividades ao ar livre e interrupções em rodovias e aeroportos por conta da baixa visibilidade.

O clima seco e o desmatamento aumentou a frequência de incêndios florestais no Brasil, incluindo na Amazônia. No Parque do Xingu, o cacique Megaron Txucarramae pediu ajuda urgente para controlar um incêndio na reserva indígena.

