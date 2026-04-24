Duas mulheres ficaram feridas em um acidente de trânsito registrado na noite de quarta-feira (23) na rodovia PR-855, em Bandeirantes, região do Norte Pioneiro.

Conforme informações do Batalhão de Polícia Rodoviária, a ocorrência foi atendida por volta das 19h, na altura do km 1,5 da via. O veículo envolvido, um Fiat Uno Way com placas de Andirá, era ocupado por duas mulheres, de 36 e 38 anos.

Ambas sofreram ferimentos e foram socorridas, sendo encaminhadas ao pronto-socorro municipal de Bandeirantes para avaliação médica.

Levantamentos iniciais apontam que o automóvel trafegava pela rodovia quando colidiu com um javali que estava sobre a pista. Após o impacto, o veículo acabou se envolvendo em um tipo de acidente que não foi detalhado pelas autoridades.

A presença de animais silvestres nas estradas da região segue sendo um fator de risco, principalmente em trechos rurais e durante a noite, exigindo atenção redobrada dos motoristas devido à baixa visibilidade