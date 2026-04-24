Um acidente de trânsito deixou um homem de 49 anos ferido no início da tarde de quarta-feira (23), na PR-436, em Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro.

De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária, a ocorrência foi atendida por volta das 12h30, na altura do km 62,8 da rodovia. O veículo envolvido, um VW/Gol com placas de Abatiá, era conduzido por um homem identificado pelas iniciais A.G.O.

O motorista sofreu ferimentos e recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sendo posteriormente encaminhado ao pronto-socorro de Bandeirantes para avaliação médica.

Conforme levantamento realizado no local, o automóvel seguia no sentido Abatiá ao entroncamento com a PR-439 quando ocorreu o sinistro, cuja dinâmica não foi detalhada pelas autoridades até o momento.

O trecho onde ocorreu o acidente apresenta características que exigem cautela dos condutores, como curva acentuada à esquerda associada a um declive, fatores que podem contribuir para a ocorrência de acidentes, especialmente em condições adversas.

O teste do etilômetro não foi realizado no local, em razão do encaminhamento do condutor para atendimento hospitalar. As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.