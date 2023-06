Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem ficou ferido após capotar o carro que dirigia na madrugada deste domingo (4) na PR-525, no município de Nova América da Colina, no norte pioneiro do Paraná.

O acidente ocorreu por volta das 3h30, no quilômetro 11+500 metros da rodovia. A vítima estava conduzindo um Chevrolet Corsa Classic, com placas de Nova Santa Bárbara-PR, que foi liberado no local após o ocorrido.

O condutor, de 54 anos, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado à Santa Casa de Cornélio Procópio para receber atendimento médico. O teste do etilômetro não pôde ser realizado devido à hospitalização.

A rodovia no local do acidente é simples, com um trevo nas proximidades. Segundo informações colhidas no local, o condutor seguia no sentido São Sebastião da Amoreira a Cornélio Procópio quando perdeu o controle do veículo, capotando às margens da via, do lado direito, no sentido de tráfego.

As autoridades competentes estão investigando as circunstâncias que levaram ao capotamento do veículo.