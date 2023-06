Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma carreta desgovernada quase causou uma tragédia na madrugada deste domingo (4), em Umuarama, na região noroeste do Paraná. O veículo estava estacionado em uma via, no bairro 1º de Maio, quando desceu uma ladeira, atingiu um carro que passava pela rua Alfredo Bernardo e ainda invadiu uma residência.

O acidente causou grande susto no ocupante do carro e também nos moradores da casa. Felizmente, nenhuma pessoa sofreu ferimentos. A Guarda Municipal e a Polícia Militar do Paraná estiveram no local e isolaram a área.

Ainda não é possível afirmar porque a carreta estacionada desceu a via.