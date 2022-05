Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem foi preso pela Polícia Militar após agredir a convivente e resistir a prisão, durante ocorrência registrada na madrugada deste domingo (30) em Siqueira Campos.

Em nota, a PM informou que foi acionada pela vítima, moradora da Rua Mato Grosso, que relatou ter sido agredida pelo marido com um soco no rosto, após ainda tirar uma faca da mão do agressor.

Já na residência o marido teria afirmado aos policiais que ninguém o prenderia e tentou fugir, sendo necessário uso de força policial para deter o agressor, que já teria cometido outras agressões contra a esposa.

Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Siqueira Campos. A vítima ainda disse que tinha interesse em solicitar medido protetiva contra o marido.