Um homem de 26 anos foi preso após ser flagrado pela Polícia Militar em posse de drogas, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em Cambará, durante o último sábado (24).

Relatório divulgado pela PM afirma que a equipe localizou oito celulares e pouco mais de R$ 1 mil em notas diversas durante o cumprimento do mandado, no bairro Rotary. Além disso, com apoio de um cão farejador, localizou 24 porções de cocaína, uma porção de maconha e uma porção de crack no carro do suspeito.

O homem foi preso e encaminhado junto com drogas, objetos e o veículo para a Delegacia de Polícia Civil de Cambará.