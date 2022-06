Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem foi preso pela Polícia Militar logo após cometer um furto em Jacarezinho, durante a noite do último sábado (24). Os objetos furtados ainda foram recuperados.

Segundo a PM, a equipe foi acionada após um morador do centro da cidade ver pela câmara de vigilância que sua casa teria sido invadida. Os policiais de imediato iniciaram as buscas e com ajuda de informações de populares conseguiram prender o criminoso ainda durante a fuga.

O homem foi reconhecido pelas imagens do circuito de segurança e preso em flagrante, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho.