Na tarde do dia 1º de abril de 2025, por volta das 15h18, a equipe da Polícia Militar do 2º Batalhão, destacada para reforço em Ibaiti, realizou a prisão de um homem no bairro Vila Guay, em cumprimento a um mandado judicial de prisão, pelo crime tipificado na Lei 2848/1940 – Código Penal, Artigo: 217 A, Parágrafo 1, – Estupro de Vulnerável. A abordagem ocorreu na residência do suspeito, localizada na Rua Sebastião Ferreira Rosa e seguiu todos os procedimentos legais.

Após tomar ciência do mandado de prisão, a equipe deslocou-se ao endereço mencionado, onde localizou o indivíduo procurado. Ele foi informado sobre a determinação judicial e encaminhado ao hospital local para atestar sua integridade física. Em seguida, foi conduzido ao Departamento Penitenciário (DEPEN) para as providências cabíveis.

Essa ação reforça o comprometimento da Polícia Militar em garantir a segurança da população e o cumprimento das determinações judiciais. O resultado foi a prisão de um homem, demonstrando a eficiência e a diligência das equipes no combate à criminalidade.