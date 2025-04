Na tarde de 1º de abril de 2025, por volta das 12h50, o 2º Batalhão, com o apoio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) de Siqueira Campos, realizou a prisão de um homem na PR-092, próximo ao km 282. A abordagem foi motivada por informações de que o veículo envolvido estaria sendo utilizado em golpes com cheques fraudados e clonados na região.

Durante a ação, constatou-se que o indivíduo havia acabado de aplicar um golpe na cidade de Wenceslau Braz, onde usou um cheque fraudado no valor de R$ 1.900 para adquirir óleo diesel, gasolina e o troco do cheque. Após o flagrante, o homem foi encaminhado para exame de lesão corporal e posteriormente conduzido à Delegacia, onde a autoridade policial decretou sua prisão.

Além da prisão do suspeito, foram apreendidos o veículo, R$ 1.586 em espécie, seis folhas de cheque e um crachá do Detran. Essa operação ressalta o empenho da Polícia Militar do Paraná no combate à criminalidade e na proteção da população.