Uma motociclista ficou ferida com lesões leves após se envolver em uma colisão traseira na PR-272, em Pinhalão, na tarde de ontem, quarta-feira (19). O acidente aconteceu por volta das 16h25, no km 71+400, no sentido Tomazina-Pinhalão.

De cordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a motociclista, identificada como L.F.C.B., de 52 anos, conduzia uma Honda Biz 125 quando colidiu com a traseira de um Honda Civic que estava parado na fila do sistema “pare e siga”, devido a obras na pista. O condutor do carro, Z.A.P.H.S.N.S., não ficou ferido.

A motociclista foi socorrida e encaminhada para a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Pinhalão. Ela não era habilitada para dirigir motocicletas e foi autuada pelo artigo 162, I, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Os veículos envolvidos no acidente não tinham pendências documentais e foram liberados no local.

A pista da PR-272 no local do acidente é simples e reta, e as condições climáticas no momento da colisão eram boas.