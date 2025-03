Em cumprimento a mandado expedido pela Vara Criminal da Comarca de Jacarezinho, a Polícia Civil do Paraná realizou, através dos agentes da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, nesta terça-feira, a captura de uma mulher de 22 anos, condenada por tráfico de drogas. A prisão decorre de sentença definitiva, já transitada em julgado, imposta pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, estipulando pena de 4 anos e 7 meses de reclusão em regime fechado.

Após os trâmites legais e a realização do exame de integridade física no pronto-socorro local, foi encaminhada ao Departamento Penitenciário (DEPPEN), onde permanecerá à disposição da Justiça.

O delegado-adjunto Tristão Antônio Borborema de Carvalho enfatizou a relevância da continuidade do combate ao tráfico de drogas na região, destacando os danos profundos causados por essa atividade ilícita:

“O tráfico de entorpecentes fomenta um ciclo de criminalidade e degradação social, financiando outras práticas ilícitas, como roubos e homicídios, além de destruir famílias e comprometer o futuro de muitos jovens. A atuação enérgica das forças de segurança é fundamental para mitigar essa ameaça e resguardar nossa comunidade”, afirmou.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população no combate ao tráfico e demais crimes. Qualquer informação pode ser repassada, de forma sigilosa, pelos canais de denúncia 181 (Disque-Denúncia), 197 (Polícia Civil) ou diretamente pelo telefone da delegacia local (43) 3511-0600.