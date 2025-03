A Universidade Estadual de Londrina (UEL), por meio da Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS) e da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), disponibiliza 487 vagas em 35 opções de cursos de graduação, turnos e habilitações, em diferentes áreas do conhecimento para o ano letivo de 2025. O início das aulas será no dia 24 de março e o prazo das inscrições permanece aberto até o dia 13 de março, exclusivamente por meio do formulário disponível no Portal da Cops.

O preenchimento das vagas remanescentes ocorrerá por meio de um novo processo de seleção unificada que leva em consideração o desempenho dos candidatos em um dos três processos seletivos: Vestibular UEL 2025, Prova Paraná Mais e do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Esta seleção não irá ofertar vagas para os cinco cursos que exigem Provas de Habilidades Específicas (PHE) – Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Design Gráfico, Design de Moda e Música – e irá considerar o desempenho dos candidatos conforme à seguinte prioridade: (1ª) aproveitamento da pontuação obtida no Vestibular 2025, realizado na UEL; (2ª) aproveitamento da média obtida na Prova Paraná Mais em 2024 por meio da qual concorrerá; e (3ª) aproveitamento da média obtida em uma das últimas cinco edições do Exame Nacional do Ensino Médio.

Ainda de acordo com o Edital Prograd/Cops nº 013/2025, os candidatos deverão indicar no momento da inscrição por qual prioridade preferem concorrer, de modo que a escolha de uma das opções resulta na anulação do desempenho da prioridade subsequente, caso o candidato tenha participado de mais de um processo seletivo.

As vagas remanescentes são destinadas aos candidatos que concluíram o Ensino Médio e que obtiveram pontuação diferente de zero na respectiva prioridade de seleção em que estiveram concorrendo.

De acordo com o cronograma da Primeira Seleção Unificada, a relação dos candidatos com inscrições deferidas será publicada às 17h do dia 18 de março. Já a lista de aprovados será disponibilizada no dia 25, na semana seguinte, no mesmo endereço eletrônico.