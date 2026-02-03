A Polícia Militar realizou, no início da tarde de segunda-feira(2), o cumprimento de um mandado de prisão no Centro de Santo Antônio da Platina. A ação ocorreu no cruzamento das ruas Coronel Capucho e Sete de Setembro, após informações repassadas pela Agência Local de Inteligência.

Segundo a Polícia Militar, as equipes se deslocaram até o local indicado e realizaram contato com o indivíduo, que se apresentou voluntariamente. Após ser cientificado sobre a existência do mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça, foi realizada revista pessoal, não sendo localizado nenhum material ilícito.

Após os procedimentos iniciais, o detido foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal para a realização de exame de integridade física. Na sequência, foi conduzido ao Departamento Penitenciário da região, juntamente com seus pertences, onde permaneceu à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Militar destaca a importância do trabalho integrado entre as equipes operacionais e de inteligência para o cumprimento de ordens judiciais e a manutenção da ordem pública.